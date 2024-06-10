"ظلّ القذافي" يخيم على شركات غرب أفريقيا

كشف موقع "مالي ويب" المالي، الأحد، عن جهود لتعزيز المراقبة الدقيقة للعمليات المالية للشركات في غرب أفريقيا، وخاصة في السنغال وغينيا ومالي، لتحديد مصدر الأموال المستثمرة، التي قد تكون من الأموال الليبية المخبأة في دول افريقية، إذ يخشى المحققون أن يتم استخدام هذه الأموال لتغذية شبكات غسيل الأموال.

وبعد مضي أكثر من 12 عاما على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، لا يزال الغموض يحيط بمليارات الدولارات المخبأة في دول أفريقية، حيث أعاد محققون دوليون تسليط الضوء على مكانها مؤخرا، واحتمال استخدام هذه الأموال لتغذية شبكات غسيل الأموال، خاصة في غرب أفريقيا.

وبعد وفاة القذافي، فتحت السلطات الليبية تحقيقا دوليا لاستعادة الأموال الليبية المخبأة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، حيث كان المحققون يتتبعون حوالي مائة مليار دولار.

لكن جرى التخلي عن التحقيق بعد بضعة أشهر، بسبب عدم الرغبة في التعاون من قبل الدول المستهدفة، ليُستأنف البحث مجددا في عام 2023، بعد النداء الذي أطلقته الحكومة الليبية.

وفي مرمى نيران التحري، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وكينيا، هناك دول أخرى مستهدفة في غرب أفريقيا، بما في ذلك مالي والسنغال وغينيا.