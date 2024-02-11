مع فقدان المواد الأساسية.. الطوابير تؤرق التونسيين

أصبحت الطوابير أمام المخابز والمحال التجارية الكبرى أمراً مألوفاً في تونس، مع استمرار أزمة ندرة معظم المواد الأساسية وفقدان بعضها، ما خلق معضلة طال أمدها وباتت تثير ضجر المواطنين.

ويتكرر المشهد يومياً أمام المخابز صباحا وقبيل منتصف النهار وبعد الظهر، وهي أوقات الذروة للزبائن لاقتناء احتياجاتهم، فيما تتواصل أزمة نقص الطحين منذ أشهر.

وتؤجج أزمة الخبز في تونس مخاوف المواطنين من وجود تهديدات تمس أمنهم الغذائي، مع نقص المواد الغذائية الأساسية كالسكر والدقيق والأرز والقهوة والحليب.