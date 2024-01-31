موظفو الأمن في مطارات ألمانية يخوضون إضراباً للمطالبة بزيادة الأجور

دُعي موظفو الأمن في مطارات ألمانية رئيسية من بينها فرانكفورت، إلى إضراب، الخميس، للمطالبة بزيادة الأجور، حسب ما أعلنت النقابة التي تمثلهم في تحرّك احتجاجي جديد يشهده أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلنت نقابة فيردي أن الموظفين سيتوقفون عن العمل في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، وكذلك في برلين وتسعة مطارات أخرى في أنحاء البلاد.

ولم تفض ثلاث جولات من المحادثات إلى اتفاق مع الإدارة، وفق بيان للنقابة التي تمثل قرابة 25000 موظف.

وتطالب النقابة بزيادة قدرها 2,80 يورو (3 دولار) في الساعة إضافة إلى علاوات أخرى لمساعدة الموظفين على مواجهة التضخم الذي يسجل ارتفاعا حادا منذ العام الماضي.

وقال فولفغانغ بيبر من نقابة فيردي "هدفنا هو التعويض عن خسارة الموظفين لقدرتهم الشرائية".

وأضاف "يجب أن يظل عمل موظفي أمن الطيران جاذبا من الناحية المالية لاجتذاب اليد العاملة الماهرة التي تشتد الحاجة إليها".

حتى الآن عرض أرباب العمل زيادتين بنسبة 4 بالمئة في 2024 و3 بالمئة في 2025. غير أن بيبر اعتبر ذلك "غير مناسب على الإطلاق".

وستستأنف المفاوضات الأسبوع القادم.

وشهدت المانيا موجة من الإضرابات في الأسابيع الماضية.

الأسبوع الماضي نظم سائقو القطارات إضرابا لخمسة أيام، هو أطول إضراب لهم والرابع منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

ودعت فيردي إلى إضراب للنقل العام على مستوى البلاد الجمعة، ما من شأنه أن يوقف خدمة الحافلات والترام وقطارات الأنفاق.