أمريكا تعتقل مالكًا روسيًا لبورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية

أمريكا تعتقل مالكًا روسيًا لبورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية

أ ف ب
أ ف ب

قالت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، إنها قبضت على المالك الروسي لبورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية التي تتّخذ في الصين مقرًا بتهمة غسل 700 مليون دولار من نشاطات إجرامية.

وجّهت وزارة العدل، اليوم، بالقبض على ليغكوديموف ما شكل ضربة كبيرة لنظام التشفير.
ليزا موناكو - نائبة المدعي العام الأمريكي

احتُجز المواطن الروسي أناتولي ليغكوديموف (40 عامًا) الذي يعيش في شنتشن الصينية، في ميامي، ليل الثلاثاء الأربعاء، على أن يمثُل أمام المحكمة، خلال اليوم، على ما أوضحت وزارة العدل في مؤتمر صحافي.

وأضافت الوزارة، أنه "أوقف لدوره المزعوم في غسل 700 مليون دولار من أموال غير مشروعة"، مشيرة إلى "استخدام مجرمين البورصة ملاذًا لتجارة المخدرات وبيع معلومات مالية مسروقة".

وبحسب وثائق المحكمة، فإن ليغكوديموف هو المساهم الأكبر في "بيتزلاتو" المسجلة في هونغ كونغ.

أمريكا تعتقل مالكًا روسيًا لبورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية
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وكان أكبر شريك لـ"بيتزلاتو" سوق "هايدرا" الإلكتروني غير القانوني على "الشبكة المظلمة" والذي أغلقته السلطات الأمريكية والألمانية العام الماضي.

وكان "هايدرا" يبيع مخدرات غير مشروعة، وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة، وعملات مزورة، ووثائق هوية مزورة.

وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو لصحفيين في واشنطن: "وجّهت وزارة العدل، اليوم، ضربة كبيرة لنظام التشفير".

العملات الافتراضية

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