أمريكا تعتقل مالكًا روسيًا لبورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية

احتُجز المواطن الروسي أناتولي ليغكوديموف (40 عامًا) الذي يعيش في شنتشن الصينية، في ميامي، ليل الثلاثاء الأربعاء، على أن يمثُل أمام المحكمة، خلال اليوم، على ما أوضحت وزارة العدل في مؤتمر صحافي.

وأضافت الوزارة، أنه "أوقف لدوره المزعوم في غسل 700 مليون دولار من أموال غير مشروعة"، مشيرة إلى "استخدام مجرمين البورصة ملاذًا لتجارة المخدرات وبيع معلومات مالية مسروقة".

وبحسب وثائق المحكمة، فإن ليغكوديموف هو المساهم الأكبر في "بيتزلاتو" المسجلة في هونغ كونغ.