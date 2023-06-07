الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاضًا طفيفًا في أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو/ أيار، ولكن من المرجح أن يظل التضخم الأساس مرتفعًا، ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يوقف المركزي الأمريكي مسيرة رفع الفائدة.