الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاضًا طفيفًا في أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو/ أيار، ولكن من المرجح أن يظل التضخم الأساس مرتفعًا، ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يوقف المركزي الأمريكي مسيرة رفع الفائدة.
ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 بواقع 20 % تقريبًا عن أدنى مستوياته في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مدعومًا بمكاسب الأسهم القيادية، وموسم أرباح أقوى من المتوقع، فضلًا عن آمال بقرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
وزاد المؤشر "داو جونز" الصناعي 10.42 نقطة أو 0.03 % إلى 33573.28 نقطة، وصعد "ستاندرد اند بورز" 500 بواقع 9.94 نقطة أو 0.23 % إلى 4283.73 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر ناسداك المجمع 46.99 نقطة أو 0.36 % إلى 13276.42 نقطة.