تقرير: الصين وروسيا تخلتا عن الدولار في التجارة الثنائية بشكل شبه كامل

تخلت الصين وروسيا، بشكل شبه كامل، عن الدولار الأمريكي في التجارة الثنائية، في ضوء جهودهما المكثفة الرامية إلى التخلص من الدولار وتدويل عملتيهما، بحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

وبحسب التقرير، توسعت التجارة بين روسيا، التي تأثرت كثيرًا بالعقوبات الغربية، والصين هذا العام، على نحو جعل الاقتصاد الروسي أكثر اعتمادًا على الصين في التجارة.

وقال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، في اجتماع مع مسؤولين صينيين وروس، هذا الأسبوع: "إن إجمالي المعاملات بين البلدين ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليار دولار في 2023، وإن أكثر من 90% من التجارة بين روسيا والصين تتم، حاليًا، بالروبل الروسي أو اليوان الصيني".