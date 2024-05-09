بسبب إيران.. شركات تأمين ترفض دفع التأمين لشركة "شيفرون"

رفضت 3 شركات تأمين مطالبة مالية من شركة "شيفرون" تتعلق بمصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقا لشكوى تقدمت بها الشركات الثلاثاء إلى محكمة أمريكية في كاليفورنيا.

وصعدت قوات تابعة للجيش الإيراني على متن الناقلة "أدفانتدج سويت" التي كانت تستأجرها شيفرون في أثناء مرورها بخليج عمان في أبريل/نيسان من العام الماضي، وصادرت شحنة النفط الخام التي كانت تحملها التي تم نقلها لاحقا إلى سفينة إيرانية.

وبحسب "رويترز"، طلبت شركات التأمين "زوريخ أمريكان" و"ليبرتي ميوتشوال" و"جريت أمريكان"، من محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو تأييد رفضهم لمطالبة "شيفرون" بمبلغ 57 مليون دولار بموجب بنود السياسة التأمينية للشحن البحري ومخاطر الحرب الخاصة بالشركة.

وذكرت الشركات الثلاث في شكواها أن "الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقا من جانب إيران لا يمثل ما يمكن تسميته عمليات حربية".

وقالت الشركات للمحكمة إن "السياسة التأمينية الخاصة بشيفرون والمتعلقة بالشحن البحري لا تغطي الاستيلاء على الشحنة أو مصادرتها".

وقالت كريستين دوبين المتحدثة باسم "شيفرون" إن "الشركة تعترض على رفض التغطية التأمينية".

وأضافت: "كان الاستيلاء العسكري من قبل جمهورية إيران الإسلامية على الناقلة أدفانتدج سويت في المياه الدولية وهي تحمل شحنة شيفرون عملا عدائيا مشمولا بوضوح بسياسات التأمين الخاصة بنا. نتطلع لإثبات ذلك للمحكمة".

وذكرت الشكوى أن "شيفرون استأجرت أدفانتدج سويت لنقل النفط الخام إلى هيوستون من المنطقة المحايدة التي تتقاسمها السعودية والكويت".

ولدى شركة "شيفرون" أنشطة إنتاج نفط في المنطقة.

وجاء في الشكوى أن "قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية صعدت على متن السفينة أدفانتدج سويت أثناء وجودها بالمياه الدولية في خليج عمان في 27 أبريل 2023 أو نحو ذلك التاريخ وسيطرت على السفينة وحمولتها من النفط الخام".