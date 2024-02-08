بفضل الذكاء الاصطناعي.. إنفيديا تقترب من تجاوز أمازون

اقتربت القيمة السوقية لشركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية من تجاوز قيمة شركة أمازون للمرة الأولى منذ عقدين.

وتحقق ذلك بفضل الحماس الذي تشهده "وول ستريت" تجاه الذكاء الاصطناعي والذي دفع عملاق الرقائق أيضاً للاقتراب من القيمة السوقية لشركة ألفابت، مالكة غوغل.

وارتفعت القيمة السوقية لإنفيديا 40 % منذ بداية العام وحتى منتصف جلسة التداول الأربعاء إلى 1.715 تريليون دولار، أي أقل بنحو 3.0 % من القيمة السوقية لأمازون البالغة 1.767 تريليون، ونحو 6.0 % من ألفابت التي تقدر بنحو 1.812 تريليون، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

وصعد سهم إنفيديا 1.8 % إلى 694.48 دولار بعد تقرير متفائل من "مورغان ستانلي". د

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الفصلية في 21 فبراير/ شباط.

ورفع "مورغان ستانلي" السعر المستهدف للسهم إلى 750 دولاراً من 603 دولارات.

وكتب المحلل جوزيف مور في مذكرة للعملاء يقول إن "الطلب على الذكاء الاصطناعي مستمر في الارتفاع".