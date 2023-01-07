تقرير: حجم التبادل التجاري بين إيران وأمريكا تجاوز 51 مليون دولار في 2022

ارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2022، إلى أكثر من 51 مليون دولار، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ونقلت الوكالة اليوم السبت، عن تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي أن "حجم التبادل التجاري بين إيران وأمريكا بلغ 51.3 مليون دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2022 بنمو 38٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له".

وقال المكتب إنه "تم تبادل بضائع بقيمة 37.2 مليون دولار في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021".

وبحسب التقرير ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران في الأشهر الـ 11 من 2022 بنسبة 11٪، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021 إذ بلغت 40.3 مليون دولار بينما كانت 36.8 مليون دولار في 2021".

وأفاد مكتب الإحصاء الأمريكي بأن "صادرات إيران إلى أمريكا ارتفعت 10 أضعاف، وبلغت 11 مليون دولار فيما كانت 1.1 مليون دولار فقط خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2021".