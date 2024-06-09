عقب حظر صادرات الفحم.. أبرز تداعيات قرار كولومبيا على إسرائيل

أعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها الشديد جراء إعلان كولومبيا تقييد صادراتها من الفحم إلى إسرائيل، لحين وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد أعلن، الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقال خلال كلمة وسط العاصمة بوغوتا، إن القرار جاء "بسبب تصرفات إسرائيل في غزة".

الموارد الأساسية

وتستورد إسرائيل الفحم من كولومبيا بملايين الدولارات سنويًا؛ إذ ما زالت تعتمد عليه لتوليد ما يعادل 17% من إجمالي مصادر توليد الكهرباء، إلى جوار الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة.

وبلغت القيمة الإجمالية لما استوردته إسرائيل من الفحم الكولومبي العام الماضي وحده قرابة 450 مليون دولار أمريكي.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن رئيس الشركة الوطنية الإسرائيلية لإمدادات الفحم، أورين هيلمان، الذي ترك منصبه قبل شهرين، قوله إن "هذا التطور مزعج ومثير للقلق؛ لأن كولومبيا تعد مورد الفحم الأساسي لإسرائيل".

وأضاف أن غالبية إنتاج الكهرباء، التي توزعها شركة كهرباء إسرائيل من محطة "أوروت رابين" في مدينة الخضيرة، ومحطة "روتنبرغ" في عسقلان، تُولَّد من الفحم.