مجموعة السبع تنتقد "الأذى" الاقتصادي الصيني

وجه وزراء مالية مجموعة السبع، خلال اجتماعهم الأخير في إيطاليا، انتقادات شديدة للصين بفعل "إيذائها" اقتصادات شركاء تجاريين للمجموعة، بحسب موقع "بلومبيرغ" الأمريكي.

واعتبرت "بلومبيرغ" أن هذا الموقف الموحد للمجموعة "يُنذر بالتهديد بالمزيد من التصعيد" بين الطرفين.

واختتم نادي وزراء دول العالم الثرية ومحافظي البنوك المركزية اجتماعا في بلدة ستريسا الإيطالية، يوم السبت، بإصدار بيان للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الوزراء في بيانهم: "بينما نؤكد مجددًا اهتمامنا بالتعاون المتوازن والمتبادل، فإننا نعرب عن مخاوفنا بشأن استخدام الصين الشامل للسياسات والممارسات غير السوقية التي تقوض عمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية".

وأضافوا: "سنواصل مراقبة الآثار السلبية المحتملة للطاقة الإنتاجية الفائضة، وسنفكر في اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ الفرص".

وذكر بلومبيرغ أن "هذا البيان التحذيري جاء بعد إعلان إدارة بايدن، في وقت متأخر من الجمعة، إعادة فرض الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة من الصين".

ولا تزال واشنطن هي مصدر الضغط الرئيس على بكين، رغم أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أكدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن المشاركين في مجموعة السبع من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عليهم بعض الشكاوى أيضاً.