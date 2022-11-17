وزير: تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للأردن يعكس جدوى الإصلاحات

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس لـ"رويترز"، إن تعديل وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة" يظهر أن الإصلاحات المالية، التي يدعمها صندوق النقد الدولي تؤتي ثمارها.

وعدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، نظرتها المستقبلية للأردن إلى "إيجابية" من "مستقرة"؛ مما عدل تصنيفها الائتماني العام من "بي1-مستقر" إلى "بي1-إيجابي".

ووفقا للوكالة فقد جاء ذلك التغيير "مدفوعا بالتزام الحكومة القوي بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق".