ماسك يطور نظرته إلى "إكس" كمنصة توظيف

تتطور منصة "إكس" إلى ما هو أبعد من موقع للتواصل الاجتماعي، لتصبح منصة للبحث عن وظائف تضم أكثر من مليون شركة تبحث عن مرشحين، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها موجهة مباشرة نحو "لينكد إن"، منصة الشبكات المهنية الرائدة.

تصور إيلون ماسك منذ فترة طويلة أن "إكس" تطبيق لكل شيء، ويمكنه القيام بأكثر من مجرد منصة للتواصل الاجتماعي.

وقبل استحواذ ماسك على المنصة في أكتوبر عام 2022، كان بإمكان المستخدمين فقط استخدام "إكس" للتعبير عن آرائهم ببضع كلمات، لكن ماسك لديه خطط أخرى للمنصة ستؤدي في النهاية إلى استبدالها بكل التطبيقات الأخرى، وفق ما أعلنه مرارًا وتكرارًا.

منصة للبحث عن الوظائف

وكخطوة في هذا الاتجاه، حول ماسك "إكس" ببطء إلى منصة للبحث عن الوظائف، بدءًا من منتصف نوفمبر عام 2023.

ويبدو أن خطوة ماسك لاقت نجاحًا كبيرًا، فوفق منشور حديث بواسطة "X Hiring"، أعاد ماسك مشاركته على حسابه، تم بالفعل نشر أكثر من مليون وظيفة شاغرة على "إكس" في مختلف الصناعات، من بينها 750 ألف وظيفة تم الإعلان عنها أوائل الشهر الماضي، مع 250 ألف وظيفة إضافية ستأتي في غضون أسابيع.

وفي هذا السياق، ذكر أحد منشورات "X Business" أن "هناك أكثر من مليون وظيفة شاغرة مباشرة على "إكس" في الوقت الحالي! والمزيد من المرشحين المؤهلين يستخدمون "X Hiring" كل يوم".

وتقول تغريدة أخرى نشرتها "X Hiring"، إن "هناك أكثر من مليون وظيفة شاغرة متاحة الآن على "إكس"، هل تبحث عن وظيفة جديدة؟ اتخذ خطوتك المهنية التالية باستخدام X Hiring".

وتسعى المنصة إلى تبسيط عملية التوظيف من خلال إجراء فحص وتحقيق صارمين للشركات التي ترغب في الإدراج فيها.

وتتيح الميزة الجديدة للمؤسسات التي تم التحقق منها، عرض قوائم الوظائف في ملفات تعريف "إكس" الخاصة بها، وستظهر تلك القوائم في الملف الشخصي للمؤسسة.

ويمكن للمرشحين التقدم للوظائف مباشرة على "إكس"، كما يمكن لأصحاب العمل الاتصال بهم من خلال المنصة، مثلما ستضمن "إكس" خيار البحث عن وظيفة، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف الوظائف مباشرة عليها.

وتقتحم هذه الخطوة الجريئة صناعة تهيمن عليها "لينكد إن" إلى حد كبير، وهي منصة اجتماعية احترافية مملوكة من مايكروسوفت، مخصصة للشركات التي تسعى إلى التوظيف وللمحترفين الذين يشاركون ملفاتهم الشخصية ويبحثون عن فرص عمل.

وردًا على تغريدة لمستخدم "إكس"، إيان زيلبو، في 27 أغسطس عام 2023، جاء فيها: "هل هناك شيء أسوأ من LinkedIn؟"، أجاب ماسك: "يرسل لي الأشخاص روابط LinkedIn أحيانًا، لكن مستوى الإحباط مرتفع جدًا لدرجة أنني لا أستطيع إجبار نفسي على استخدامها، لذلك أطلب إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني. وسوف نتأكد من أن منافس إكس لـ LinkedIn سيكون رائعًا".

مكالمات صوتية ومرئية

وسمحت "إكس" للمستخدمين الذين ليس لديهم اشتراك مميز، بإجراء مكالمات صوتية ومرئية في الآونة الأخيرة.

وقدمت "إكس" خدمة الاتصال الصوتي والمرئي لمستخدمي "iOS" العام الماضي، حيث توفرت في البداية كميزة للمشتركين المميزين قبل فتحها أمام جمهور أوسع.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم توفير ميزة إجراء المكالمات لمستخدمي أندرويد، ومع ذلك، ظل يقتصر على المشتركين المميزين.

وكان ماسك قد ألمح سابقًا لالتزام الشركة بضمان قوة الميزة قبل فتحها لجميع المستخدمين، وهذا ليس كل شيء، فبالإضافة إلى السماح لجميع المستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية، قدمت "إكس" خيارًا جديدًا تمامًا لتحديد كيفية تلقي المكالمات من الأشخاص في التطبيق.

ويمكن لمستخدمي "إكس" ضبط إعداداتهم، واختيار تلقي المكالمات فقط من الأشخاص الذين يتابعونهم، أو تلقي المكالمات من أي شخص على المنصة.