السعودية تطرح 5 أنواع من الإقامات الجديدة "المميزة" للأجانب

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 أنواع من الإقامات المميزة لجميع الجنسيات، توفر لحامليها مزايا عديدة يشبه بعضها ما يتمتع به السعوديون، وفق شروط ومدد محددة لكل نوع من تلك الإقامات.

وقال مركز الإقامة المميزة في السعودية إن الإقامات المميزة الخمسة الجديدة هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة، ماجد القصبي، قوله إن "الأنواع الخمسة للإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030".

وصُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.

فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة والأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.