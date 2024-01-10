السعودية تطرح 5 أنواع من الإقامات الجديدة "المميزة" للأجانب
كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 أنواع من الإقامات المميزة لجميع الجنسيات، توفر لحامليها مزايا عديدة يشبه بعضها ما يتمتع به السعوديون، وفق شروط ومدد محددة لكل نوع من تلك الإقامات.
وقال مركز الإقامة المميزة في السعودية إن الإقامات المميزة الخمسة الجديدة هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة، ماجد القصبي، قوله إن "الأنواع الخمسة للإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030".
وصُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة والأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.
شروط الإقامة ومزاياها
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، محمد بن عبدالله السلطان، بعضاً من مزايا الأنواع التي تم الإعلان عنها وشروط الحصول عليها، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.
وقال السلطان إن مزايا الإقامات الجديدة تعتبر والدي حاملها من التابعين له، كما تم رفع سن أبناء حامل الإقامة التابعين إلى 25 عاماً، بجانب الإعفاء من المقابل المادي لحامل الإقامة والتابعين له، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى المملكة وتملك العقار.
وأوضح السلطان، على سبيل المثال، أن المستثمر الراغب بالحصول على الإقامة المميزة يحتاج توفير حد معين من الوظائف للسعوديين.
وكشف أن الإقامة المميزة لن تكون متاحة لكل طبيب يتقدم لها ضمن نوع "كفاءة استثنائية" على سبيل المثال، بل يشترط أن يكون في تخصص تحتاجه المملكة، بحيث يسد فجوة في قطاعه وتخصصه.
وتتيح بعض الإقامات المميزة الجديدة لصاحبها الإقامة في المملكة لمدة خمس سنوات، قبل تحويلها لإقامة دائمة، فيما تلغى الإقامة المميزة عند الإخلال بشروطها.
وتتيح الإقامات المميزة الجديدة لحامليها عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، إضافة إلى مميزات أخرى يسعى مركز الإقامة المميزة لإتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وبدأ مركز الإقامة المميزة منذ العام 2019 استقبال طلبات الراغبين بالحصول عليها من خلال منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يُدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، ويتيح للمقيم مزايا عديدة.