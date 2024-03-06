وسط أزمة تصنيع.. طيران الإمارات تدعم اندماج "بوينغ" و"سبيريت"

أيدت "طيران الإمارات"، إحدى أكبر عملاء شركة بوينغ، الاستحواذ المرتقب للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات على "سبيريت إيروسيستمز".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة الإماراتية قولها، اليوم الأربعاء، إنها ستكون "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو حل مشكلات التصنيع.

وأجرى منظمون أمريكيون عمليات تدقيق للمصانع، وأبلغوا عن النتائج في كل من "بوينغ" والموردة "سبيريت"، بعد واقعة انفصال جزء يستخدم كباب من إحدى طائرات بوينغ 737 ماكس 9 في منتصف رحلة، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكر رئيس طيران الإمارات تيم كلارك، للصحفيين في برلين، أن بوينغ يجب أن تعالج أزمة الإنتاج والجودة لديها في أسرع وقت ممكن، بمشاركة وثيقة من مجلس الإدارة وكبار المسؤولين، وإلا سيكون مستقبلها محل تساؤلات.

وكانت "بوينغ" قد قالت، الأسبوع الماضي، إنها تجري محادثات لشراء "سبيريت"، التي كانت تابعة لها في السابق.

وبشكل منفصل، قالت مصادر في القطاع إن "سبيريت" و"إيرباص" الأوروبية، المنافسة لـ"بوينغ"، بحثتا فكرة استحواذ "إيرباص" على بعض عمليات "سبيريت" التي تزودها بقطع غيار لطائراتها.

وتنتج "سبيريت" نحو 70% من أجزاء طائرات "737 ماكس"، وتبني الهيكل الأمامي لطائرات 787 و777 إكس المستقبلية، وهما طرازان طلبت طيران الإمارات شراءهما.