صحيفة: إسبانيا تعزز اعتمادها على الغاز الروسي

أصبحت روسيا السوق الثالث الذي تستورد منه إسبانيا أكبر قدر من الغاز، بحوالي 22 % من إجمالي مستورداتها من الغاز، وفقًا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، أصبحت روسيا أحد الموردين الرئيسيين لإسبانيا منذ ما يزيد قليلًا عن عام، فعلى الرغم من أن دورها كمصدر كان هامشيًا عمليًا حتى سنوات قليلة مضت، إلا أنه ازداد منذ عام 2019.

ومن المفارقات أن إسبانيا في عام 2022 لم تعتمد على روسيا مثل الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، كانت إسبانيا تتباهى بمصانع تحويل الغاز المسال، وعددها سبعة في جميع أنحاء إسبانيا، إضافة إلى تنويع كبير في وارداتها.

رغم ذلك، فإن إغلاق "خط أنابيب الغاز المغاربي" عام 2023 بسبب توترات مع الجزائر، دفع إسبانيا إلى البحث عن مصادر بديلة.