إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي

قال وزير التجارة الإندونيسي، اليوم الأربعاء،‭‭ ‬‬إن البلاد حظرت معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة.

وتقول الحكومة، إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأضافت أن التسعير التنافسي على منصات وسائل التواصل يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن إلى صحفيين، إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".