تراجع مؤشر نيكي الياباني بسبب جني أرباح

انخفض مؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، مع جني المتعاملين للأرباح، بعد صعوده في الأيام القليلة الماضية، بحسب "رويترز".

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الكبرى، بعد أن اكتشفت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.

وتراجع سهم تويوتا موتور 1.26 بالمئة، وهبط سهم هوندا موتور 2.63 بالمئة. كما تراجع مؤشر نيكي 0.22 بالمئة إلى 38837.46 نقطة، بعدما صعد ليلامس 39 ألف نقطة أمس الاثنين. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة إلى 2787.02 نقطة.

وتلقت الأسهم اليابانية دعما محدودا من وول ستريت، بعد أن ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في جلسة متقلبة الليلة الماضية، بينما تراجع مؤشر داو جونز.

وارتفع مؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس آذار، لكنه تراجع الشهر التالي. ولامس المؤشر القياسي مستوى 39 ألف نقطة في مايو أيار، ومرة أخرى أمس الاثنين، لكنه فشل في الحفاظ على هذا النطاق.