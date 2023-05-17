البيت الأبيض: بايدن سيواصل محادثات سقف الدين هذا الأسبوع‎‎

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل إجراء محادثات مع زعماء في الكونغرس بخصوص سقف الدين الحكومي، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت المتحدثة كارين جان-بيير في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي) بعد اجتماع دام ساعة في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس سيجتمع معهم مجددا عندما يعود من سفره للمشاركة في قمة مجموعة السبع.