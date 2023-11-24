نيجيريا تكشف عن رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
أبدت نيجيريا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في غضون العامين المقبلين، ضمن مساعي أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى تعزيز شراكاته الإستراتيجية الدولية.
وقال وزير الخارجية النيجيري، يوسف توجار، إن أبوجا تريد الانضمام خلال عامين إلى التكتل، مضيفًا: "يجب أن ننتمي إلى مجموعات مثل بريكس"، كما أن بلاده تريد أيضًا أن تكون جزءًا من مجموعة العشرين، وفق ما نقل عنه الموقع الأمريكي "بيزنس إنسايدر"، مساء الخميس.
وتساءل توجار: "إذا كان هناك معيار معين، مثلًا أن تكون الدول الكبرى من حيث عدد السكان والاقتصاد جزءًا منها، فلماذا لا تكون نيجيريا جزءًا منها؟".
وذكر الوزير أن "نيجيريا بلغت سن الرشد لتقرر بنفسها من يجب أن يكون شركاؤها، وأين يجب أن يكونوا، فالتحالف المتعدد هو في مصلحتنا".
وتعد نيجيريا أقوى اقتصاد أفريقي، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 477 مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي، لتحتل المركز الأول في القارة، وبعدها مصر (475 مليار دولار)، ثم جنوب أفريقيا (406 مليارات دولار).
وتتألف مجموعة البريكس، في الأصل من: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ووافقت، في قمة آب/أغسطس، بانضمام الأعضاء الجدد، وهم: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإيران، وإثيوبيا، ومصر، والأرجنتين.