جانيت يلين: هناك حاجة ملحة لتواصل واشنطن وبكين بشأن المسائل الاقتصادية

وقالت يلين في مستهل لقائها الحضوري الأول مع ليو هي "وسط مشهد معقّد للاقتصاد العالمي، هناك حاجة ملحّة لأن يتواصل أكبر اقتصادين في العالم بشكل وثيق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية".

وشدّدت على وجوب "تبادل البلدين وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة للتحديات المختلفة".

وأبدت يلين أملها بأن يتيح اللقاء مع ليو الذي سبق أن عقدت معه اجتماعات افتراضية في ثلاث مناسبات "التعمّق في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي الكلي والتمويل المناخي".

من جهته دعا ليو إلى "تواصل وتنسيق جدّيَين في قضايا الاقتصاد الكلي والتغيّر المناخي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وقال "من وجهة نظرنا، فإنّ العلاقة الصينية-الأميركية بالغة الأهمية".