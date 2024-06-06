كولومبيا تفرض قيودا على تصدير الفحم لإسرائيل

كشفت وكالة "بلومبيرغ نيوز"، الخميس، نقلا عن وثيقة داخلية ومصدر مطلع، أن وزارة التجارة الكولومبية أوصت بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، بسبب حربها على غزة.

وقالت الوكالة، إن الوزارة تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة التعريفات الجمركية والتجارة الخارجية. حسب "رويترز".

وذكرت "بلومبيرغ" أن وزارة التجارة الكولومبية أبلغت بأن "القيود تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاع المسلح، ويجب أن تظل سارية حتى ينتهي".