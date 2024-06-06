كولومبيا تفرض قيودا على تصدير الفحم لإسرائيل
كشفت وكالة "بلومبيرغ نيوز"، الخميس، نقلا عن وثيقة داخلية ومصدر مطلع، أن وزارة التجارة الكولومبية أوصت بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، بسبب حربها على غزة.
وقالت الوكالة، إن الوزارة تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة التعريفات الجمركية والتجارة الخارجية. حسب "رويترز".
وذكرت "بلومبيرغ" أن وزارة التجارة الكولومبية أبلغت بأن "القيود تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاع المسلح، ويجب أن تظل سارية حتى ينتهي".
وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس في قطاع غزة.
في المقابل، اعتبرت إسرائيل قرار بيترو قطع العلاقات الدبلوماسية معها بمثابة "مكافأة" لحركة حماس، فيما اتهمه وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في وقت لاحق بأنه "معادٍ للسامية وحاقد". وفق قوله.
وتُعد الدولة الواقعة في منطقة الأنديز أكبر مصدّر للفحم إلى إسرائيل؛ إذ باعت لها ما قيمته حوالي 450 مليون دولار العام الماضي، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتوترت علاقات إسرائيل مع دول بأمريكا اللاتينية هذا العام، لكن حتى الآن تم التعبير عن ذلك بشكل أساسي من خلال الإجراءات الدبلوماسية وليس العقوبات التجارية.
وتتمتع كولومبيا وإسرائيل تاريخيا بعلاقات جيدة، ولديهما اتفاقية تجارة حرة سارية منذ عام 2020، وفق الوكالة، التي نقلت عن الشخص المطلع على الأمر قوله، إنه "من الممكن اتخاذ القرار، الخميس، بشأن تقييد صادرات الفحم".
فيما لم ترد الرئاسة الكولومبية ووزارة التجارة على طلبات التعليق من "بلومبيرغ".