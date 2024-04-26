"وول ستريت" تهبط بعد ضعف بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي‎

أغلقت "وول ستريت" على انخفاض، الخميس، في ظل تأثر الأسواق ببيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد الأمريكي جاء أبطأ من المتوقع وأن التضخم مستمر.

وصاحبت ذلك موجة بيع في أسهم رأس المال الضخم بسبب نتائج محبطة من شركة "ميتا بلاتفورمز"، بحسب "رويترز".

ووفقاً لبيانات أولية، سجل "ستاندرد اند بورز 500" انخفاضاً بلغ 22.30 نقطة، أي 0.44 %، ليغلق عند 5049.33 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك المجمع" 97.83 نقطة أي 0.63% إلى 15611.74 نقطة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 372.17 نقطة، أو 0.96% إلى 38091.87 نقطة.

وأثرت نتائج مخيبة للآمال من ميتا، التي هبطت أسهمها، في معنويات السوق.

وأغلقت أيضا أسهم 3 شركات من السبع الكبار، منها ألفابت مالكة جوجل، وأمازون، ومايكروسوفت، على انخفاض.