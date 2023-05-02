تعافي الصين يعزز توقعات النمو الاقتصادي في آسيا

وأشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة، مع توقعات بأن يتمحور التأثير في آسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات وليس على الاستثمار.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة "ستكون آسيا والمحيط الهادي الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسة في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساس بالتوقعات المتفائلة للصين والهند".

وتابع أنه "كما هي الحال لبقية العالم، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء آسيا في 2023".