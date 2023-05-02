تعافي الصين يعزز توقعات النمو الاقتصادي في آسيا
عزز صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته الاقتصادية لآسيا بدعم من تعافي الصين، لكنه حذَّر في الوقت نفسه من تداعيات التضخم المرتفع وتقلبات السوق العالمية في ظل أزمات القطاع المصرفي في الغرب.
وأشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة، مع توقعات بأن يتمحور التأثير في آسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات وليس على الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة "ستكون آسيا والمحيط الهادي الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسة في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساس بالتوقعات المتفائلة للصين والهند".
وتابع أنه "كما هي الحال لبقية العالم، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء آسيا في 2023".
وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد آسيا 4.6% هذا العام بعد نمو 3.8% في 2022، بما يسهم بنحو 70% من النمو العالمي. وعزز الصندوق بذلك توقعاته للاقتصاد الآسيوي بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأشار التقرير إلى أن الصين والهند ستكونان المحركين الرئيسين بنمو 5.2% و5.9% على التوالي، رغم أنه من المتوقع أيضًا أن يتوقف تباطؤ النمو في بقية دول آسيا هذا العام.
لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو آسيا للعام المقبل 0.2 نقطة إلى 4.4%، وحذَّر من مخاطر على التوقعات، مثل: التضخم المستعصي، وتباطؤ الطلب العالمي، فضلًا عن تأثير ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.