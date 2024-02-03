ماسك يدرس نقل مقر تسلا إلى تكساس

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، عن خطط لنقل مكان التسجيل القانوني لشركة (تسلا موتورز) المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية من ولاية ديلاوير إلى تكساس.

وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة كونها تتزامن مع جهود تكساس التي تلقب بنجمة الولاية الواحدة، في إنشاء شبكتها الخاصة من المحاكم التجارية المتخصصة.

وتم تصميم هذا النوع من المحاكم للتعامل مع النزاعات التجارية المعقدة، وتوفير بديل لمحكمة "تشانسيري" في ولاية ديلاوير، والتي طالما اعتبرت من أبرز المحاكم في الولايات المتحدة المتخصصة بالفصل في النزاعات التجارية.

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي قال فيه إن قرار ماسك بِشأن نقل المقرّ القانوني للشركة من ولاية "ديلاوير" الأمريكية، جاء بعد مشاكل قانونية عديدة؛ أبرزها ابطال قاضية في محكمة تشانسيري في ديلاوير، قرارا اتخذته شركة تسلا عام 2018 بمنح رئيسها التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، بذريعة عدم وجود أدلة تدعم ذلك.