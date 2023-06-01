محمد بن راشد يعلن خطة لإنشاء جزيرة نخلة جبل علي
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، اليوم الأربعاء، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة نخلة جبل علي الاصطناعية، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن زوار الجزيرة سيستمتعون بأكثر من 80 فندقًا ومنتجعًا في الجزيرة الجديدة.
وحصلت شركة نخيل، وهي مطور الجزر العقارية، في نوفمبر/تشرين الثاني، على تمويل بلغ 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار) في الوقت الذي تسرّع فيه بتنفيذ خططها لمشاريع جديدة على الواجهة البحرية، وتتضمن جزر دبي وهو مشروع لإنشاء جزر اصطناعية أخرى عرفت سابقًا باسم "جزر ديرة".