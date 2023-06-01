محمد بن راشد يعلن خطة لإنشاء جزيرة نخلة جبل علي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، اليوم الأربعاء، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة نخلة جبل علي الاصطناعية، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن زوار الجزيرة سيستمتعون بأكثر من 80 فندقًا ومنتجعًا في الجزيرة الجديدة.