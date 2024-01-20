وزير المالية: ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض

وانكمش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 بالمئة العام الماضي وسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب العالمي.

وتوقع ليندنر في حديث لرويترز، الخميس، مستويات نمو أفضل على المدى المتوسط في ألمانيا.

ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن الضغوط الأخيرة على النمو ستستمر في الأشهر الأولى من 2024، وقد يصاحبها تأثيرات أقوى في بعض الحالات.

من جهة أخرى، شدّد وزير المالية الألماني على أن"المسار الواجب اتّباعه مع الإدارة الأمريكية هو السعي للحوار بغية إيجاد حلول مشتركة".

وتابع "لست واثقا من أن الطرف الأميركي يدرك تماما حجم هواجسنا"، مشددا على أنه يريد "بذل كل الجهود لتجنب حرب تجارية".

وصعّد العديد من القادة الأوروبيين لهجتهم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية، ما ينذر بنزاع تجاري جديد بين ضفتي الأطلسي.