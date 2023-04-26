تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في أمريكا الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل نيسان إلى 460.9 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بانخفاض المخزونات 1.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 319 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 11 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.