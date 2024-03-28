استقرار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.

وأفادت رويترز بأنه بحلول الساعة الـ05.03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2195.59 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2195.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة، وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب".