أوكرانيا: لدينا بدائل عن اتفاق تصدير الحبوب

قال وزير الزراعة الأوكراني إن بلاده تملك طرقا بديلة لنقل الحبوب إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو أيار، وإنها لن تعتبر ذلك "احتمالا مروعا".

وحاصرت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد الغزو العام الماضي، قبل فتح ثلاثة منها في يوليو تموز الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وهددت موسكو بالانسحاب من الاتفاق في 18 مايو أيار ما لم تُلب قائمة من المطالب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.