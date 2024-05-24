الأسهم الأمريكية تنخفض رغم قفزة في سهم "إنفيديا"‎

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، الخميس، على الرغم من القفزة التي شهدها سهم "إنفيديا" بفعل التوقعات بتحقيق أرباح قوية، وفق "رويترز".

وفاق أثر بيانات اقتصادية أظهرت أن التضخم لا يزال مبعث قلق من شأنه تأخير خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، أثر تلك القفزة.

وقفزت أسهم شركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي لتتجاوز ألف دولار للسهم مما دفع المؤشر "ناسداك المجمع" والمؤشر "ستاندرد اند بورز 500" إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال المعاملات المبكرة.

جاء ذلك بعدما تجاوزت توقعات "إنفيديا" للأرباح الفصلية التقديرات وإعلان الشركة تجزئة السهم.

ووفقاً لبيانات أولية، تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند الإغلاق 38.44 نقطة، أي 0.72%، عند 5268.57 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك المجمع" 65.28 نقطة أي 0.39% إلى 16736.27 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 602.47 نقطة، أو 1.52%، إلى 39068.57 نقطة.