قناة عبرية: أزمة طاحنة تضرب السياحة في إسرائيل

قالت قناة إسرائيلية، إن أزمة طاحنة تضرب قطاع السياحة ووصفته بأنه "يحتضر"، مطالبة بتدخل الحكومة قبل انهيار القطاع كليًّا.

وأفادت قناة "الآن 14" بأن إسرائيل لم تشهد مثل هذا الركود من قبل، إذ أظهرت معطيات رسمية لاتحاد وكلاء السفر أن 99% من الوكلاء يواجهون أزمة اقتصادية بالغة الصعوبة.

ورجحت التوقعات قبل الحرب، أن يشهد قطاع السياحة في عام 2024 انتعاشة إلا أن الأحداث "أوقفت تدفق السياح الأجانب وجمَّدت حركة السياحة الداخلية"، بحسب الصحيفة، متوقعة أن يستمر الوضع المتأزم إذا استمرت الحرب.

وحاورت القناة الإسرائيلية رئيس اتحاد وكلاء السفر، ايتسيك كوهين، الذي أفاد بأنه منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "توقف العمل ولا توجد أي عروض أو نشاطات"، مضيفًا أن إفلاس غالبية العاملين في القطاع أصبح وشيكًا.

وأظهر استطلاع أن 55% من وكلاء السياحة والسفر لم يتلقوا أي مساعدات من الدولة، فيما أبلغ 79% منهم عن إلغاء كل الحجوزات التي كانت وصلت من الخارج والداخل.