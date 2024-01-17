"التجارة العالمية": التوتر في البحر الأحمر يجعلنا "أقل تفاؤلا"

أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الأربعاء، أنها "أقل تفاؤلا" حيال وضع التجارة في العالم في 2024، مشيرة إلى التوتر في البحر الأحمر.

وأوضحت أن تراجع النمو الاقتصادي العالمي و"تصاعد التوتر الجيوسياسي والاضطرابات الجديدة التي نشهدها في البحر الأحمر وفي قناة السويس وقناة بنما"، تعني "أننا أقل تفاؤلا".

جاءت تصريحاتها للصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، حيث تجتمع كبرى الشخصيات في عالمي السياسة والاقتصاد لمناقشة التحديات الدولية.

وقبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، توقّعت منظمة التجارة العالمية أن تسجّل التجارة نموا بنسبة 0.8 في المئة عام 2023، و3.3 في المئة هذا العام.

لكن أوكونجو إيويالا حذّرت من أن الرقم للعام 2024 سيكون أقل في التوقعات المقبلة.