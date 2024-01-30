أسعار النفط ترتفع إثر مخاوف جيوسياسية في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 82.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً أو 0.4% إلى 77.09 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار، يوم الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة "تشاينا إيفرجراند" العقارية العملاقة.

لكن المحللين يقولون إن السوق لا تزال على حافة الهاوية وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط، حيث تعهدت واشنطن باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيّرة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الهجوم على ناقلة نفط تابعة لشركة "ترافيجورا" في البحر الأحمر مطلع الأسبوع إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانقطاع الإمدادات، في حين أن خطر انجرار الولايات المتحدة إلى الصراع يتزايد أيضاً.

وتأتي مكاسب أسعار النفط أيضاً قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعاً يستمر يومين اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة، لكن بعض المستثمرين يعتقدون بأن البنك المركزي قد يتخلى عن انحيازه لرفع الفائدة.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين.