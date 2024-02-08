"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على ارتفاع قياسي‎

أغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع، الأربعاء، مع تسجيل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مستوى قياسياً مرتفعاً.

ويأتي ذلك في ظل إشادة المستثمرين بتقارير الأرباح القوية في الولايات المتحدة ومتابعتهم تعليقات من واضعي السياسات المالية لاستخلاص أدلة على مستقبل أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 40.61 نقطة، أو ما يعادل 0.82%، ليغلق عند 4995.11 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" 148.35 نقطة، أو 0.95%، إلى 15757.35 نقطة، في حين تقدم المؤشر "داو جونز الصناعي" 159.23 نقطة، أو 0.41%، إلى 38680.59 نقطة.