هيمنة صينية على قطاع النفط العراقي.. لماذا تتراجع أمريكا؟

بدأت الصين ببسط هيمنتها على القطاع النفطي العراقي بشكل ملحوظ، بعد أن استحوذت شركاتها على 37% من إنتاج النفط في البلاد، وسط غياب للشركات الأمريكية انقسم محللون بشأن أسبابه.

وحصدت الصين في جولتي التراخيص الخامسة والسادسة عشرة رقعا استكشافية واستخراجية نفطية، في وقت يقول محللون اقتصاديون إن واشنطن تتراجع في حربها الاقتصادية أمام بكين، بينما يرى خبراء أمنيون أن للولايات المتحدة الأمريكية قراءات مستقبلية بشأن أمن البلاد.

جولات تراخيص

وأطلق العراق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة للمزايدة في 13 مايو/ أيار الماضي، لاستثمار 29 مشروعًا استكشافيًا للنفط والغاز في 12 محافظة عراقية، وتقدمت لها 20 شركة، وحظيت بكين بـ 10 مشروعات ثمانية منها للحقول النفطية، واثنين للغاز.

في تلك الجولة، لم تفز أي شركة أجنبية عدا الصينية بأي عقد، مع غياب تام للشركات الأمريكية التي سيطرت منذ عام 2003 على غالبية استثمارات الحقول النفطية.

وتأتي تلك الجولات استكمالا لأربعة جولات نفطية سابقة، يسعى من خلالها العراق إلى زيادة صادراته النفطية إلى ستة ملايين برميل من النفط يوميا، فيما زاد الطلب في أوبك بلس.

الحرب الباردة

يقول أستاذ الاقتصاد، عبد الله المشهداني، إن "الصين تقدمت على الولايات المتحدة الأمريكية في مواضع اقتصادية عديدة، خصوصا ما يتعلق بالصناعات الإلكترونية، واليوم تتجه بكين للسيطرة على مصادر الطاقة في العالم من النفط والغاز وحتى الكهرباء".

وأضاف المشهداني لـ "إرم نيوز"، أنه "للمرة الأولى لم تشارك الشركات النفطية الأمريكية في جولة تراخيص في العراق، بعد أن كانت تستحوذ على العديد من الحقول في البصرة وميسان والناصرية، رغم علمها بأن الشركات الصينية قد دخلت بقوة في الجولة النفطية، وهذا الغياب لم نفهمه حتى هذه اللحظة".