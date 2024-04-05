الحكومة المغربية تؤجل رفع سعر غاز الطهي

أجلت الحكومة المغربية، الخميس، الزيادة في أسعار غاز الطهي (البوتان)، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وخلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي بالعاصمة الرباط، قال بايتاس: "لا وجود لأي زيادة في الوقت الراهن".

وأكد بايتاس أن الحكومة ستبلغ المواطنين بأي قرار عبر "القنوات المعروفة"، دون أن يكشف سبب تأجيل تطبيق الزيادة على غاز الطهي، التي كانت مُبرمجة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.

وكان من المتوقع أن تُطبق أولى الزيادات على أسطوانة غاز الطهي من فئة 12 كيلوغراما ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، كما صرح بذلك رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش داخل البرلمان.