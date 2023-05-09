ولي عهد أبوظبي يعتمد ميزانية قدرها 85.4 مليار درهم لتطوير مناطق سكنية متكاملة

أعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن إقرار ميزانية حجمها 85.4 مليار درهم إماراتي لتطوير مناطق سكنية متكاملة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان صادر عنه، إن ولي عهد أبوظبي "اعتمد ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات".

وأضاف البيان: "تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي".