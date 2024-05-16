كيف أثَّرت هجمات الحوثيين على تجارة الغاز في العالم؟

أدت الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إلى انخفاض مرور ناقلات الغاز التي تعبر مضيق باب المندب إلى صفر تقريبًا، مقارنة بعشرات السفن التي كانت تعبر قبل اندلاع الحرب.

وكالة "بلومبيرغ" قالت إن اضطرار السفن للدوران حول أفريقيا بعيدًا عن البحر الأحمر، أجبر المشترين على التعامل مع مجموعة محدودة من الموردين ما لم يكونوا على استعداد لدفع تكاليف شحن أعلى، وهو ما جعل السوق العالمية للغاز المسال تعاني من التفتت بشكل متزايد.

ونقلت الوكالة تصريحًا سابقًا لرئيس تجارة الغاز الطبيعي المسال في شركة "توتال إنرجيز" باتريك دوغاس، قال فيه: "الآن أكثر من أي وقت مضى تتشتت مسارات نقل البضائع في الحوضين، ونقل البضائع من حوض إلى آخر يزداد صعوبة من الناحية الاقتصادية".

وبحسب الوكالة، أصبح التجار يُضطرون لإرسال الشحنات إلى مواقع أقرب لمكان إنتاجها لتوفير تكاليف النقل، متوقعة تزايد هذا الاتجاه عندما يرتفع الطلب على الوقود قبل الشتاء المقبل، وهي الفترة نفسها التي تصعد فيها تكاليف الشحن عادة.

مشكلات واسعة

ويرى خبراء أن أحد الحلول المتوافرة لحل هذه المشكلة هو تبديل وجهات الشحنات، فعلى سبيل المثال، يجري توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا مع إيجاد إمدادات مماثلة في آسيا للوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المشترين هناك.