قطاع زراعة البن في كولومبيا يواجه خطر الانهيار بسبب أسعار الوقود

تأثر قطاع إنتاج البن الكولومبي، الأهم على مستوى البلاد، بشكل كبير بالزيادات الجديدة والمستمرة على سعر البنزين العادي الذي فرضته حكومة الرئيس جوستافو بترو.

وجاء فرض تلك الزيادات على سعر الوقود لمواجهة العجز البالغ 30 مليار دولار في صندوق دعم أسعار المحروقات، بحسب موقع "أنفوبي" الكولومبي.

وذكر تقرير نشره الموقع، أن تكلفة النقل لإنتاج المزارعين من البن في العام الماضي كانت بمعدل 1500 دولار لكل 25 باونداً (11.3 كيلوجرام).

وقال جيمس ويليام مونتس رئيس لجنة مزارعي البن في كولومبيا إن المزارعين يدفعون الآن ما بين 1800 و 2000 دولار كأجرة نقل للكمية ذاتها.

وبالرغم من أن إنتاج البن يزدهر في هذا الوقت من العام، إلا أن أزمة مزارعي البن التي تعتبر الأكبر منذ سنوات، جعلت المحصول لا يؤتي ثمره.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بما فيها النقل، التي جعلت الأرباح شبه معدومة، وفقا لمزارعي البن في البلاد.

وتابع الموقع مستشهدًا بحديث المحلل الاقتصادي والسياسي الدولي أوريليو سواريز لصحيفة "سيمانا"، الذي حذر من أن صغار مزارعي البن "في طريقهم إلى الدمار"، على حد تعبيره.

ودعا سواريز رئيس الجمهورية غوستافو بيترو، والمدير العام للاتحاد الوطني لمزارعي البن، جيرمان باهامون جاراميلو، إلى الاتحاد وتقديم حل لهذه المشكلة التي يواجهها المزارعون لضمان نجاح واستمرار هذا القطاع الإنتاجي المهم.

المصدر: موقع " أنفوبي" الكولومبي