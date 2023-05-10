صندوق النقد يرى أن التعديلات القضائية خطر على اقتصاد إسرائيل

اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.

وقال الصندوق، في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، إنه يتعين عليها الحد من عدم اليقين المحيط بالتعديلات من خلال "حل مستدام سياسيًا يكون واضحًا ومفهومًا جيدًا، محليًا وخارجيًا".

واقترحت الحكومة الائتلافية اليمينية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتمنح الوزراء مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة.