تحذيرات من اختلال كبير في الإمدادات الغذائية جراء ارتفاع الحرارة

حذر آلان ريتشارد دونواهي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من احتمال أن يواجه العالم اختلالًا كبيرًا في الإمدادات الغذائية.

وسيكون ذلك، بحسب دونواهي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في ساحل العاج سابقاً، قبل وقت طويل من ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

ونقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عن دونواهي قوله إن "تضافر آثار أزمة المناخ، كارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر والجفاف والفيضانات الشديدة والحرائق، مع ندرة المياه والممارسات الزراعية السيئة، تهدد الزراعة العالمية وتُعرض الأمن الغذائي للخطر في العديد من مناطق العالم".