وزير سعودي يكشف السبب وراء تعليق خطط رفع إنتاج النفط

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، السبب وراء قرار المملكة تعليق خططها لرفع طاقة إنتاجها النفطي، قائلاً إن ذلك جاء بسبب "تحول الطاقة".

وأكد الوزير السعودي، في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران، أن "المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط ودعم السوق".

وأضاف الوزير: "أعتقد أننا أجلنا هذا الاستثمار لأننا ببساطة... نشهد تحولاً".

وذكر أن شركة "أرامكو" السعودية لديها استثمارات أخرى لتنفيذها، منها استثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

وقال الأمير عبد العزيز إن "المملكة لديها طاقة نفطية فائضة توفر وسيلة تحوط ضخمة من أي اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية بسبب صراعات أو كوارث طبيعية".

وتابع الوزير السعودي: "نحن مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في أي وقت، مهما كانت مقتضيات السوق".

من جهته، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، خلال المؤتمر نفسه، أنه يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط إلى 104 ملايين برميل يومياً هذا العام وإلى 105 ملايين برميل يومياً في 2025.

وقال إنه لا يتفق مع التوقعات بأن يصل الطلب إلى ذروة في أي وقت قريب.

وتظهر أرقام "أوبك" أن الطلب على النفط بلغ مستوى غير مسبوق وتجاوز 102 مليون برميل يومياً العام الماضي.