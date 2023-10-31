الذهب يتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عام تقريبًا في ظل توترات الشرق الأوسط
تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق أكبر ارتفاع وأفضل أداء شهري في عام تقريبًا وسط إقبال على الملاذات الآمنة، في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس.
واستقر اليوم الثلاثاء المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا، قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو/ أيار، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.
وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل. ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "يبدو أن اتخاذ إسرائيل نهجًا مدروسًا أكثر في توغلها بغزة خفف قليلًا من مخاوف اتساع الأزمة في الشرق الأوسط".
وتابع "مع ذلك، فإن التراجع إلى ما دون ألفي دولار يُعد هامشيًّا فحسب، ولا يزال السعر يعكس المخاطر الكبيرة لتصعيد الصراع".
وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدًا الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة.