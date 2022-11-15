"إرم ميديا" توقع اتفاقية مع "داو جونز" لدمج المحتوى الإخباري في موقع "إرم الاقتصادية"
أعلنت شبكة "إرم ميديا" إطلاق موقع إخباري جديد باسم "إرم الاقتصادية"، وهو موقع إلكتروني متخصص يغطي أخبار الأعمال والاقتصاد والأخبار المالية وأخبار الطاقة.
ويعد موقع "إرم الاقتصادية" الموقع الإخباري الثالث الذي تطلقه "إرم ميديا" منذ تأسيسها عام 2013.
ووقّعت "إرم ميديا" اتفاقية مع "داو جونز آند كومباني"، ناشر موقع مجلة "بارونز"، و"ماركت ووتش"، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، و"مانسون غلوبال".
وحصلت "إرم ميديا"، بموجب الاتفاقية، على إذن لنشر مقالات مختارة من "داو جونز" على مواقعها الإلكترونية، بما فيها موقع إرم الرئيس "إرم نيوز"، وموقعها الإلكتروني الجديد "إرم الاقتصادية".
وتمنح الاتفاقية "إرم ميديا" ترخيصاً حصرياً للمحتوى المختار من محفظة "داو جونز" ونشره باللغة العربية للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تتيح الاتفاقية للقراء العرب إمكانية الاطلاع على محتوى عالي الجودة بلغتهم الأم، من منشورات جديرة بالثقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنافذ الإخبارية الأخرى عالية الجودة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة "إرم ميديا" شهاب السيد الهاشمي عن أمله في "أن توفر هذه الاتفاقية للقراء العرب إمكانية الوصول إلى الأخبار والتحليلات التجارية العميقة، والتي سوف تطلعهم على البيئة السياسية والاقتصادية المتغيرة بسرعة في المنطقة وحول العالم".
وبدوره، أكد رئيس تحرير "إرم الاقتصادية" فيصل حسن الشمري أن "اتفاقية النشر مع داو جونز ستكون خطوة مهمة في توفير منصة للمعلومات والأخبار الاقتصادية باللغة العربية، عبر موقع متخصص يضم شراكة مرموقة، ستوفر للقارئ العربي أخباراً وتحليلات وتقارير اقتصادية معدة باحترافية عالية".
ومن جهته قال بيتر كولينز، مدير الشراكات التجارية في "داو جونز" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "إننا متحمسون للتعاون مع إرم ميديا لنقل التجربة الصحافية الموثوقة لداو جونز باللغة العربية إلى جماهير جديدة في كل أنحاء المنطقة".
و"داو جونز" مزود عالمي للأخبار والمعلومات التجارية، حيث تقدم الشركة المحتوى للمستهلكين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم عبر مختلف الأشكال الصحفية، بما فيها المطبوعة والرقمية وعلى الهواتف المحمولة والأحداث المباشرة.
أنتجت الشركة محتوى بجودة لا تضاهى لأكثر من 130 عاماً، ولديها اليوم واحدة من أكبر عمليات جمع الأخبار على مستوى العالم.
"داو جونز" ناشر العديد من المطبوعات والمنتجات الرائدة بما فيها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكبر صحيفة أمريكية في الولايات المتحدة الأميركية، ومجلة "بارونز"، وموقع "ماركت ووتش"، وموقع "مانسون غلوبال" وصحيفة "فايننشال نيوز"، وموقع "إنفيستورز بيزنس ديلي"، وموقع "فاكتيفا"، وموقع "داو جونز ريسك آند كومبليانس"، وموقع "داو جونز نيوز وايرز".