"إرم ميديا" توقع اتفاقية مع "داو جونز" لدمج المحتوى الإخباري في موقع "إرم الاقتصادية"

وحصلت "إرم ميديا"، بموجب الاتفاقية، على إذن لنشر مقالات مختارة من "داو جونز" على مواقعها الإلكترونية، بما فيها موقع إرم الرئيس "إرم نيوز"، وموقعها الإلكتروني الجديد "إرم الاقتصادية".

وتمنح الاتفاقية "إرم ميديا" ترخيصاً حصرياً للمحتوى المختار من محفظة "داو جونز" ونشره باللغة العربية للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.