بعد مقاطع "إعدام الكتاكيت".. مصر تعلن حل أزمة الأعلاف

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، التوصل إلى حل لأزمة الأعلاف، التي تسببت في حالة من الغضب بين مربي الدواجن، خاصة بعد انتشار فيديوهات "إعدام الكتاكيت" (الصيصيان) خلال الساعات الماضية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بعد اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مربي الدواجن والجهات المعنية، إنه تم منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الإفراج عن شحنات فول صويا فقط تزن 60 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أنه جرى اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار، بينما جرى الإفراج عن شحنة للذرة الصفراء قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر الجاري لغاية اليوم.

وقال إن الاجتماع جاء بهدف العمل على حل الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، لافتًا إلى أن الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، التي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى.

وأكد أن "الدولة تسعى لتوفير العملة الصعبة وفقا لفقه الأولويات، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء، والوقود، ومستلزمات الإنتاج"، مبينًا أن الحكومة تضع الأعلاف ضمن مستلزمات الإنتاج، وتبذل جهودا كبيرة من أجل التغلب على الأزمة.

ونوه الدكتور مدبولي أنه "تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن".

ودعا إلى العمل على "التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا".