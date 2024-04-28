موسكو تهدد الغرب برد "قاس" حال المساس بأصولها

وقالت في منشور على تيليغرام: "يتعين عدم المساس بالأصول الروسية، وإلا سيكون الرد قاسيا على لصوصية الغرب، يدرك كثيرون في الغرب ذلك بالفعل، لكن ليس جميعهم للأسف".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الغرب لا يزال لديه في روسيا الكثير من الأموال التي يمكن استهدافها بإجراءات مضادة من موسكو، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف في تعليقات منفصلة: "ستكون آفاق التحديات القانونية (لمواجهة مصادرة الأصول الروسية) مفتوحة على مصراعيها.. ستستفيد روسيا من ذلك، وتدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية".

ومنذ بدء الحرب الروسية مع أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية، وجمّدت نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية لدى الغرب، وغالبيتها بحوزة مؤسسات مالية أوروبية وليست أمريكية.