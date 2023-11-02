تركيا بصدد سحب 350 مليار ليرة من السيولة بالأسواق

أظهرت حسابات أجراها، مصرفيان، اليوم الخميس، أن تركيا ستسحب نحو 350 مليار ليرة من السيولة من الأسواق مع تغيير جديد في الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، وغيرها من حسابات الودائع.

ورفع المركزي التركي الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف بخمس نقاط مئوية، وفقًا للجريدة الرسمية للبلاد.

وقال المصرفيان أيضًا إنه منذ يونيو/ حزيران، ومع تنفيذ خطوات الاحتياطيات المطلوبة، سحب البنك المركزي أكثر من تريليون ليرة من السيولة من السوق.