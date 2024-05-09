النفط يرتفع مع تقلص المخزونات الأمريكية ونمو الواردات الصينية

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بتأثير تقلص مخزونات الخام الأمريكية، وسط زيادة استهلاك مصافي التكرير، ونمو الواردات الصينية الشهر الماضي، ما دعم توقعات ارتفاع الطلب في أكثر دولتين استهلاكا للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 64 سنتاً بما يعادل 0.8 في المئة، إلى 84.22 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو حزيران 66 سنتاً بما يعادل 0.8 في المئة، إلى 79.65 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وانخفضت المخزونات مع زيادة نشاط المصافي بواقع 307 آلاف برميل يوميًّا خلال الأسبوع، حسب وكالة "روتيرز".

وأدى ذلك إلى ارتفاع مخزونات البنزين بأكثر من 900 ألف برميل إلى 228 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، ومنها زيت الوقود وزيت التدفئة، 600 ألف برميل إلى 116.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات جمركية، صدرت اليوم الخميس، أن شحنات الخام المتجهة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بلغت في أبريل نيسان 44.72 مليون طن بما يعادل 10.88 مليون برميل يوميًّا، بزيادة 5.45 في المئة على أساس سنوي.