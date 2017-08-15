“الاتحاد” الإماراتية تدرس خياراتها بخصوص نيكي للطيران الفاخر بعد إفلاس إير برلين

قالت الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها تدرس خياراتها بخصوص نيكي للطيران الفاخر التي اشترتها من شركة إير برلين الألمانية مقابل 300 مليون يورو (351 مليون دولار) في وقت سابق هذا العام.

وكانت الاتحاد، التي تمتلك حصة قدرها حوالي 30% في إير برلين، اتفقت على شراء نيكي في إطار صفقة لإقامة شركة طيران للرحلات السياحية في مشروع مشترك مع مجموعة توي، لكن تلك المحادثات انهارت في يونيو حزيران.

وفي وقت سابق اليوم قالت إير برلين إنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، بعد أن أبلغتها المساهمة الرئيسة فيها أنها لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي. وأضافت إيربرلين أن نيكي ليست جزءا من إجراءات إشهار الإفلاس.

وقال متحدث باسم توي إن الشركة تجري محادثات مع إير برلين بشأن عقد استئجار يتضمن تأجير طائرات وحدة توي فلاي إلى نيكي.

وقالت وزارتا الاقتصاد والنقل الألمانيتان في بيان مشترك، إن إير برلين ستحصل على قرض بقيمة 150 مليون يورو (177 مليون دولار) حتى تتمكن من مواصلة رحلاتها فى الوقت الحالي.